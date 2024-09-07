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        Adana'da sulama kanalında denetim yapıldı

        Adana'da sulama kanalında kullanımı yasak 11 kafes tipi balık yakalama aparatı ve 5 sepet tuzak ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:26 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:57
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        Adana'da sulama kanalında denetim yapıldı
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        Adana'da sulama kanalında kullanımı yasak 11 kafes tipi balık yakalama aparatı ve 5 sepet tuzak ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Sahil Güvenlik Karataş 13. Bot Karakol Komutanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi yetkilileri, Karataş ilçesi Karagöçer Mahallesi'nden geçen sulama kanalında denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetimde kullanımı yasak olan 11 kafes tipi balık yakalama aparatı ve 5 sepet tuzak ele geçirdi.

        Ele geçirilen malzemeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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