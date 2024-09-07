Adana'da kayınpederinin evine silahla ateş eden zanlı yakalandı

Belirlenen adrese yaptığı baskınla zanlıyı gözaltına alan polis, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosikletli 2 şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir eve tabancayla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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