Adana'daki trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenilen Hamza Yılmaz'ın kullandığı motosiklet ile İ.U'nun idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çanaklı Mahallesi'nde 5 Eylül'de, otomobille çarpışan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 01 ASD 287 plakalı motosikletin sürücüsü Hamza Yılmaz (25) için Örendere Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

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