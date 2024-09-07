Adana'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 34 KVK 271 dorse plakalı iş makinesi yüklü tır ile 2 kamyonet ve 34 DTL 141 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

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