Adana'da otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı Akıncılar Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca bulundu.
Ekipler, araçtaki İbrahim B, Mustafa D, İbrahim A. ve Abdullah D'yi gözaltına aldı.
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