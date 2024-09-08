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        Adana'da otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:15
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        Adana'da otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı Akıncılar Mahallesi'nde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca bulundu.

        Ekipler, araçtaki İbrahim B, Mustafa D, İbrahim A. ve Abdullah D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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