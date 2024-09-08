Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Serebral palsili Deniz, fizik tedaviyle ilk adımını 7 yaşında attı

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Deniz Güvercin, uzun süren fizik tedavinin ardından ilk adımlarını 7 yaşında attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serebral palsili Deniz, fizik tedaviyle ilk adımını 7 yaşında attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Deniz Güvercin, uzun süren fizik tedavinin ardından ilk adımlarını 7 yaşında attı.

        Derya ve Harun Güvercin çiftinin oğlu Deniz, doğum esnasında oksijensiz kalması nedeniyle 37 gününü kuvözde geçirdi.

        Güvercin çifti, aradan geçen sürede evlatlarının durumunda farklılık olduğunu gözlemledi.

        Götürdükleri hastanede oğullarına serebral palsi teşhisi konulmasıyla Güvercin çifti, hemen tedavi süreciyle ilgili araştırma yaptı.

        Çift, evlatlarının bir an önce ayağa kalkabilmesi için yaklaşık 2 yıl önce yaşadıkları Osmaniye'den Adana'ya taşındı. Yoğun bir fizik tedavi sürecinin ardından Deniz, ailesinin de mücadelesiyle ilk adımlarını 7 yaşında attı.

        Yaklaşık 10 adım atabilen Deniz, AA muhabirine, yürümeye başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Okula başlayacak olmanın da heyecanını yaşadığını belirten Deniz, "Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı merak ediyorum. Büyüyünce tiyatrocu olmak istiyorum." dedi.

        Baba Harun Güvercin de Deniz'in yürüyebilmesi için büyük mücadele verdiklerini anlattı.

        Yaklaşık 4-5 yıllık tedavi süreciyle oğlunun ayağa kalktığını belirten baba Güvercin, "Deniz'in bize çok yardımcı olmasıyla ilerledik. Tedavilerle ve 2 ay önce kas gevşetme ameliyatıyla şu anda fiziki duruş olarak çok iyi durumda. Deniz'in mental bir problemi yok. Sadece fiziki olarak yürümekle ilgili bir problemi var. Yaklaşık 10 adım atabiliyor. Zaten yürüme problemini aştığımızda normal çocuklardan hiçbir farkımız kalmayacak." diye konuştu.

        Harun Güvercin, oğlunun okula başlayacak olmasının mutluluğunu yaşadığını anlattı.

        - "Ayakta bağımsız durmaya başladı"

        Özel bir merkezde görev yapan fizyoterapist Turhan Ayyıldız da Deniz'e egzersiz uyguladığını ve çok yol katettiklerini dile getirdi.

        Deniz'in her zaman çok istekli olduğuna dikkati çeken Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Fizik tedavi süreçlerinde bize çok yardımcı oluyor, çok destek veriyor. Günde 2 defa üst üste seans alıyor. Her zaman çok heyecanlı, istekli geliyor. Yürüme konusunda çok hevesli ve son zamanlarda bunun için iyi yol katetti. Artık yeni yeni adımlamaya ve ayakta bağımsız durmaya başladı, çok mutluyuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        5 ay önce öldürülen torununun katillerinin yakalanmasını istiyor
        5 ay önce öldürülen torununun katillerinin yakalanmasını istiyor
        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanına dava
        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanına dava
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 sanığa dava
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 sanığa dava
        Adana'da motosikletin bisikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da motosikletin bisikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı