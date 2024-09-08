Adana'da araçlarını hatalı park eden 218 kişiye ceza kesildi

Denetimde, trafik akışını engelledikleri tespit edilen bazı araçlar da çekicilerle kaldırılıp yediemin otoparkına götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sıklıkla kullanılan Sefa Özler, Ali Münif Yeğenağa, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde denetim yaptı.

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