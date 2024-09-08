Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da araçlarını hatalı park eden 218 kişiye ceza kesildi

        Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 218 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da araçlarını hatalı park eden 218 kişiye ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 218 sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sıklıkla kullanılan Sefa Özler, Ali Münif Yeğenağa, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde denetim yaptı.

        Ekipler, hatalı park edilen 218 aracın sürücüsüne 690'ar lira ceza kesti.

        Denetimde, trafik akışını engelledikleri tespit edilen bazı araçlar da çekicilerle kaldırılıp yediemin otoparkına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        5 ay önce öldürülen torununun katillerinin yakalanmasını istiyor
        5 ay önce öldürülen torununun katillerinin yakalanmasını istiyor
        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanına dava
        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanına dava
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 sanığa dava
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 sanığa dava
        Adana'da motosikletin bisikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da motosikletin bisikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı