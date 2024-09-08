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        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:28
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        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
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        Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

        Kösefakılı Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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