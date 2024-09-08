Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği fotoğraf sergisi düzenledi
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneğinin kuruluşunun 45'inci yılı kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneğinin kuruluşunun 45'inci yılı kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.
Adana Tabip Odası 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, dernek üyelerinin çektiği fotoğraflar yer aldı.
Sergiyi gezen davetliler, eserleri inceledi.
Dernek Başkanı Ertuğrul Ay, fotoğraf gönüllülerinin kurduğu derneğin yeni sezonunu kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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