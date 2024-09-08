Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Belenköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.