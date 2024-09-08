Adana'nın Kozan ve Pozantı ilçelerinde sağanak etkili oldu

Pozantı ilçesinde de etkili olan yağışın ardından yollarda oluşan su ve toprak birikintileri, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

İlçede bazı bölgelerde zaman zaman dolu yağışı da görüldü.

Kadirli Caddesi üzerindeki bazı ağaçların yola devrildiği ilçede, Şevkiye Mahallesi'ndeki bir evin çatısı uçtu.

Adana'nın Kozan ve Pozantı ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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