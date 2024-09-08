Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, itfaiye ekibinin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
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