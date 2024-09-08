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        Adana'da motosikletin bisikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin bisikletle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 23:05 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:05
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        Adana'da motosikletin bisikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin bisikletle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Karacaoğlan Mahallesi'nde A.K. (18) idaresindeki 01 F 1090 plakalı motosiklet ile A.Ç'nin (15) yolun karşısına geçmek isterken kullandığı bisiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile motosikletteki F.A. (17), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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