Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 Temmuz'da tutuklanan C.E, Ö.K. ve R.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Sümer Mahallesi'ndeki R.A'ya ait iş yerine düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketi ve poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.