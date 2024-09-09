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        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanına dava

        Adana'da çalıştığı PTT şubesinin kasasından zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan gişe ve büro görevlisi sanık hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:38
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        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanına dava
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        Adana'da çalıştığı PTT şubesinin kasasından zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan gişe ve büro görevlisi sanık hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesindeki Akıncılar PTT Şubesinde gişe ve büro görevlisiyken zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla 24 Temmuz'da tutuklanan B.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A'nın sistem üzerinden şube kasalarını kontrol ettiği sırada Akıncılar PTT Şubesi kasasında 807 bin 674 liranın bulunduğunu ve bunun şubelerden para toplayan görevlilere teslim edilmediğini belirlediği bilgisine yer verildi.

        İddianamede, R.A'nın bu bilgi üzerine sanığa ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı, daha sonra sanık B.T'nin 785 bin 560 lirayı hesabına aktardığının tespit edildiği belirtildi.

        Sanığın 785 bin 560 liranın 400 bin lirasını kuruma geri ödediği anlatılan iddianamede, B.T'nin "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede B.T'nin, "Borçlarım vardı. Bir anlık düşünceyle 785 bin 560 lirayı kendi hesabıma gönderdim. Daha sonra pişman olarak 400 bin liralık kısmı kurumun hesabına iade ettim." şeklindeki ifadesine yer verildi.

        Tutuklu B.T'nin "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle yargılaması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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