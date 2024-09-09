Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu denetimindeki polisleri silahla yaraladıkları iddiasıyla 3 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan 4 polisten 3'ünün tüfekle yaralanmasıyla ilgili tutuksuz 3 sanık hakkında 80'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu denetimindeki polisleri silahla yaraladıkları iddiasıyla 3 sanığa dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan 4 polisten 3'ünün tüfekle yaralanmasıyla ilgili tutuksuz 3 sanık hakkında 80'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos 2022'de Narlıca Mahallesi Mehmet Özel Caddesi'ndeki uyuşturucu denetimi sırasında 4 polisten 3'ünün tüfekle yaralanmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar K.B.Y, M.K. ve T.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polisler C.L, F.S, M.K. ve S.M'nin caddede uyuşturucu denetimi yaptığı, bu sırada sanıklar M.K. ve T.G'nin müşteki polislerin yanına giderek "Burada ne bekliyorsunuz?" dedikleri anlatıldı.

        Müştekilerin, polis olduklarını belirtmesine rağmen sanıklar M.K. ve T.G'nin görevli ekiplere "Polisseniz polissiniz, çekin gidin buradan" diye karşılık verdikleri ve ardından uzaklaştıkları iddianamede belirtildi.

        İddianamede, M.K, K.B.Y. ve T.G'nin bir süre sonra olay yerine tüfekle gelip denetim yapan polislere 5 el ateş ettiği, ekipteki C.L, F.S. ve S.M'nin yaralandığı, M.K'nin ise yara almadığı, polislerin olayı bertaraf etmek için havaya ateş açtıkları ve sanıkların bölgeden kaçtığı bildirildi.

        Olayda kullanılan tüfeklerin M.K'nin ikametinde ele geçirildiği, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlatılan iddianamede M.K, K.B.Y. ve T.G'nin 4 polise yönelik eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 52'şer yıldan 80'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan 3 polisin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden T.G. 22 Ağustos 2022'de tutuklanmış, 20 Aralık 2022'de adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Diğer şüpheliler M.K. ve K.B.Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        5 ay önce öldürülen torununun katillerinin yakalanmasını istiyor
        5 ay önce öldürülen torununun katillerinin yakalanmasını istiyor
        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanına dava
        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen PTT çalışanına dava
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 sanığa dava
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 sanığa dava
        Adana'da motosikletin bisikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da motosikletin bisikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı