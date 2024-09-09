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        Sokaktan geçerken mermi isabet etmesi sonucu ölen gencin babaannesi faillerin yakalanmasını istiyor

        Adana'da 5 ay önce bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırı sırasında sokaktan geçerken vurularak ölen 28 yaşındaki Ahmet Karatepe'nin babaannesi Fatma Karatepe, kendisini ziyaret etmek isterken yaşamını yitiren torununun katillerinin bulunmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:56
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        Sokaktan geçerken mermi isabet etmesi sonucu ölen gencin babaannesi faillerin yakalanmasını istiyor
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        Adana'da 5 ay önce bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırı sırasında sokaktan geçerken vurularak ölen 28 yaşındaki Ahmet Karatepe'nin babaannesi Fatma Karatepe, kendisini ziyaret etmek isterken yaşamını yitiren torununun katillerinin bulunmasını istedi.

        Fatma Karatepe (72), evinde gazetecilere, 5 Nisan'da öldürülen torunu Ahmet Karatepe'nin cinayet zanlılarının yakalanamadığını söyledi.

        Torununun olay günü iş yerinden çıkıp evine gittiğini, o gün Kadir Gecesi olduğu için daha sonra kendisini ziyaret için evinden çıktıktan sonra bir taksi durağına yönelik silahlı saldırı sırasında yoldan geçerken yaşamını yitirdiğini belirten Karatepe, gözyaşları içerisinde şunları anlattı:

        "Torunuma babası, 'Bu saatte gitme' demiş. Annesi de saatin geç olduğunu söylemiş. O da 'Ölüme mi gidiyorum, beş dakikalığına babaannemi görüp geleceğim' dedikten sonra evinden çıkmış. Aralarındaki bu konuşmanın üzerinden beş dakika geçmeden torunum vurulmuş. Torunum bana geleceği sırada sokakta bir kör kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Onun suçu günahı yoktu. İlk anda bana torunumun vurulduğunu söyleyemediler. Sadece torunumun motosikletten düştüğünü söylediler ama ben inanmadım. Sonradan bana öldüğü söylendiğinde o an sanki dünya başıma yıkılmış gibiydi. Allah'ım kimseye böyle acı vermesin."

        Yaşamını yitiren torunu Ahmet Karatepe'yi kendisinin büyüttüğünü ifade eden Fatma Karatepe, "O ilk göz ağrımızdı. Rahmetli kocamın adını ona vermiştik." diye konuştu.

        - Olayın geçmişi

        Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 5 Nisan'da Aydın T'nin kullandığı motosikletle bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı İbrahim Efe K. hafif yaralanmıştı.

        Kazanın ardından Aydın T. ve İbrahim Efe K'nin otomobil sürücüsünü darbettiği, yakında bulunan taksi durağındaki esnafın da bu kişilere tepki gösterdiği belirtilmişti.

        Aydın T. ve İbrahim Efe K'nin, akşam saatlerinde olay yerine dönüp taksi durağına tabancalarla ateş açtığı, bu sırada motosikletiyle babaannesi Fatma Karatepe'nin evine giden Ahmet Karatepe'nin sırtına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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