Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Adana'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresindeki işletmeleri denetledi, servis araçlarını inceledi.
Adana'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresindeki işletmeleri denetledi, servis araçlarını inceledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde denetim yapıldı.
Asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinin de katıldığı çalışmada okulların yakınındaki iş yerleri incelendi.
Servis ve toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, hem sürücülere hem de öğrencilere uyarılarda bulundu.
Ekipler, okul çevresindeki bazı kişileri de Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Eğitim öğretim yılı kapsamındaki çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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