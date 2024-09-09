Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

Ekipler, okul çevresindeki bazı kişileri de Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

Servis ve toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, hem sürücülere hem de öğrencilere uyarılarda bulundu.

Asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinin de katıldığı çalışmada okulların yakınındaki iş yerleri incelendi.

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