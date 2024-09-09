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        Adana'da CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

        Adana'da CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:54
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        Adana'da CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
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        Adana'da CHP'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulan programda İstiklal Marşı okundu.

        Tanburoğlu, partinin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Geçmişte olduğu gibi bugün de bağımsız Türkiye için çabaladıklarını belirten Tanburoğlu, demokrasi mücadelesini kimseyi ötekileştirmeden sürdürdüklerini anlattı.

        Törene, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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