Adana'da dersbaşı yapan öğrencilere fidan ve kırtasiye hediyesi

Tevke ve Etli, ilk ders zilinin çalmasının ardından sınıflara geçen öğrencilerle "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" adlı filmi izledi.

Adana'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere fidan ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

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