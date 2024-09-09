Altın Koza'da yönetmen Chris Marker'in 4 eserinin gösterimi yapılacak

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, 2012'de hayatını kaybeden Fransız yazar, fotoğrafçı, belgeselci, film yönetmeni ve multimedya sanatçısı Marker'in eserlerinin de organizasyonda yer alması kararlaştırıldı.

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