Altın Koza'da yönetmen Chris Marker'in 4 eserinin gösterimi yapılacak
Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Fransız yönetmen Chris Marker'in 4 filmi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Fransız yönetmen Chris Marker'in 4 filmi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, 2012'de hayatını kaybeden Fransız yazar, fotoğrafçı, belgeselci, film yönetmeni ve multimedya sanatçısı Marker'in eserlerinin de organizasyonda yer alması kararlaştırıldı.
Organizasyon kapsamında oluşturulan "Chris Marker ile Devri Alem" seçkisiyle, Fransız yönetmenin eserlerinin gösterimi yapılacak.
Marker'in "Sibirya'dan Mektup", "Dalgakıran", "Güneşsiz" ve "Level Five" adlı filmleri izleyiciyle buluşturulacak.
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