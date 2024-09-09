Adana'da yangın çıkan ev hasar gördü

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gedikli Mahallesi'nde Muhammet Kurtay'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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