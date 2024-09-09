Adana'da yangın çıkan ev hasar gördü
Adana'nın Feke ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Adana'nın Feke ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Gedikli Mahallesi'nde Muhammet Kurtay'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler durumu yetkililere bildirdi.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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