Adana'da silahlı saldırıda seyyar dönercide sıra bekleyen 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı

Yaralanan Şahabettin Oğuz ve Mehmet Oğuz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bahçelievler Caddesi'nde gece hizmet veren seyyar dönerciye giden Abdullah Oğuz (30) ile akrabaları Şahabettin Oğuz ve Mehmet Oğuz, sıra bekledikleri sırada yoldan motosikletle geçen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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