Adana'da 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

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