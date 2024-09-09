Adana'da 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve yazar Orhan Kemal'e ithaf edilen "Bereketli Topraklar Üzerinde Renkli Dönüşümler" temalı sempozyum, Mutfak Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.
Sanat yönetmenliğini İtalyan mozaik sanatçısı Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma, 9 ülkeden 13 sanatçı katıldı.
Mozaik sanatçılarının yapımını tamamlayacağı eserler, 21 Eylül'de Büyükşehir Belediyesi'nde sergilenecek.
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