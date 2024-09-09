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        Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

        Adana'nın Feke ilçesinde yıldırımın neden olduğu orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:17 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:21
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        Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
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        Adana'nın Feke ilçesinde yıldırımın neden olduğu orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Görbeyaz, Dürelli ve Köleli mahallelerindeki 5 noktada yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı.

        Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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