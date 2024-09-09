Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırımın neden olduğu orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırımın neden olduğu orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Görbeyaz, Dürelli ve Köleli mahallelerindeki 5 noktada yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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