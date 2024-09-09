Adana'da kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan dönerci hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Alpay, sağlık ekibince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çarkıpare Mahallesi'nde gece hizmet veren seyyar dönerci Ozan Alpay (27), yanına gelen Gökhan B. (31) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan seyyar dönerci yaşamını yitirdi.

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