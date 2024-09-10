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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan firari 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:58
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan firari 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

        Polisleri görünce kaçma girişiminde bulunan şüpheliler Özkan E. ve Osman D. kovalamaca sonucu yakalandı. Özkan E'nin kaçmaya çalıştığı sırada düşerek kolundan yaralandığı öğrenildi.

        Ekipler, ikamette yaptıkları aramalarda 23,61 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Şüphelilerden Osman D'nin uyuşturucu ticareti suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla, Özkan E'nin de çeşitli suçlardan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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