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        Adana'da operasyon ve denetimlerde patlayıcı ile 56 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki operasyon ve denetimlerde el yapımı patlayıcı ile 56 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:20
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        Adana'da operasyon ve denetimlerde patlayıcı ile 56 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki operasyon ve denetimlerde el yapımı patlayıcı ile 56 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Çalışmada, el yapımı patlayıcı, ruhsatsız olduğu tespit edilen 13 av tüfeği, 43 tabanca, çok sayıda mermi ve kartuş ile 750 uyuşturucu hap, 5 kök kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, gümrük kaçağı 6 bin 600 paket sigara, 115 kilogram tütün ve 450 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 50 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 207 kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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