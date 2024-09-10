Adana'da iki araçtaki gizli bölmelerden 6 tabanca çıktı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iki araçtaki gizli bölmelerde ruhsatsız 6 tabanca ve 7 kaçak cep telefonu bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki iki aracı şüphe üzerine takibe alıp durdurdu.

Ekipler, arama yaptıkları iki araçta gizli bölmeler bulunduğunu tespit etti.

Buraları inceleyen ekipler, ruhsatsız 6 tabanca, bu silahlara ait 9 şarjör ve 147 mermi ile gümrük kaçağı 7 cep telefonu buldu.