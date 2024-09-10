Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iki araçtaki gizli bölmelerden 6 tabanca çıktı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iki araçtaki gizli bölmelerde ruhsatsız 6 tabanca ve 7 kaçak cep telefonu bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iki araçtaki gizli bölmelerden 6 tabanca çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iki araçtaki gizli bölmelerde ruhsatsız 6 tabanca ve 7 kaçak cep telefonu bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki iki aracı şüphe üzerine takibe alıp durdurdu.

        Ekipler, arama yaptıkları iki araçta gizli bölmeler bulunduğunu tespit etti.

        Buraları inceleyen ekipler, ruhsatsız 6 tabanca, bu silahlara ait 9 şarjör ve 147 mermi ile gümrük kaçağı 7 cep telefonu buldu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili şüpheliler Caner Y, Özgür D, Mehmet G, Lokman D, Mehmet D. ve Umut Ö. gözaltına alındı.

        Polis kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, ekipler, önce inceledikleri araçlardan birinin müzik çalar sisteminin otomatik olarak açıldığını belirledi.

        Ekipler daha sonra buradaki gizli bölmede 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Adana'da operasyon ve denetimlerde patlayıcı ile 56 ruhsatsız silah ele geç...
        Adana'da operasyon ve denetimlerde patlayıcı ile 56 ruhsatsız silah ele geç...
        Adana'da karpuz tezgahına gizledikleri ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 san...
        Adana'da karpuz tezgahına gizledikleri ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 san...
        Kaçarken yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden birinin kolu kırıldı
        Kaçarken yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden birinin kolu kırıldı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı
        Küfür tartışmasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        Küfür tartışmasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        GÜNCELLEME - Adana'da kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan dönerci hayat...
        GÜNCELLEME - Adana'da kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan dönerci hayat...