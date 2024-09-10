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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:43 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:43
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ö. ve A.A.. ile avukatları katıldı.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların, terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde örgüt mensuplarıyla yazışmalarının bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduklarını belirtti.

        Savcı mütalaasında ayrıca, sanıkların örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandıklarını, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldıklarını, Suriye ve Irak'ta örgüt adına silahlı faaliyet yürüten kişilerle irtibatlarının bulunduğunu ve infak adı altında örgüte maddi gelir temin ettiklerini ifade ederek, H.Ö. ve A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Bu mütalaaya karşı savunması alınan sanıklar H.Ö. ve A.A, DEAŞ üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis verilmesini kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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