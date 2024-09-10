Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ö. ve A.A.. ile avukatları katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların, terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde örgüt mensuplarıyla yazışmalarının bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduklarını belirtti.

Savcı mütalaasında ayrıca, sanıkların örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandıklarını, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldıklarını, Suriye ve Irak'ta örgüt adına silahlı faaliyet yürüten kişilerle irtibatlarının bulunduğunu ve infak adı altında örgüte maddi gelir temin ettiklerini ifade ederek, H.Ö. ve A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.