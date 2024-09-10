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        Saimbeyli Belediyesinden güneş paneli desteği

        Saimbeyli Belediyesince elektrik aboneliği alınamayan eve güneş paneli desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:40
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        Saimbeyli Belediyesinden güneş paneli desteği
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        Saimbeyli Belediyesince elektrik aboneliği alınamayan eve güneş paneli desteği sağlandı.

        Eyüplü Mahallesi'nde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Elife Yemişen, 8 yıl önce merhum eşiyle yaptırdığı eve elektrik aboneliği alamadı.

        Evi yapıldığından bu yana gaz lambası veya yakınlarının evinde şarj ettirdiği lambalarla yaşamını sürdüren Yemişen'e belediye destekte bulundu.

        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, durumundan haberdar olduğu Yemişen'in evine en azından güneşli havalarda elektrik sağlanabilmesi için güneş paneli takılması talimatını verdi.

        Evine takılan panelle geçici de olsa elektriğe kavuşan Yemişen, Başkan Dal'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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