Saimbeyli Belediyesinden güneş paneli desteği

Evine takılan panelle geçici de olsa elektriğe kavuşan Yemişen, Başkan Dal'a teşekkür etti.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, durumundan haberdar olduğu Yemişen'in evine en azından güneşli havalarda elektrik sağlanabilmesi için güneş paneli takılması talimatını verdi.

Evi yapıldığından bu yana gaz lambası veya yakınlarının evinde şarj ettirdiği lambalarla yaşamını sürdüren Yemişen'e belediye destekte bulundu.

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