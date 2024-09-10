Adana'da seyyar dönercideki silahlı saldırının yeni görüntüsüne ulaşıldı

Silahlı saldırıda Abdullah Oğuz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Şahabettin ve Mehmet Oğuz ise sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

Bahçelievler Caddesi'nde gece hizmet veren seyyar dönercide 8 Eylül'de sıra bekleyen Abdullah Oğuz'un (30) hayatını kaybettiği, akrabaları Şahabettin ve Mehmet Oğuz'un yaralandığı silahlı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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