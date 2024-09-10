Adana'da seyyar dönercideki silahlı saldırının yeni görüntüsüne ulaşıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyyar dönercide sıra bekleyen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyyar dönercide sıra bekleyen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
Bahçelievler Caddesi'nde gece hizmet veren seyyar dönercide 8 Eylül'de sıra bekleyen Abdullah Oğuz'un (30) hayatını kaybettiği, akrabaları Şahabettin ve Mehmet Oğuz'un yaralandığı silahlı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde, yoldan motosikletle geçen 2 zanlının, Abdullah, Şahabettin ve Mehmet Oğuz'a silahla ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaşması yer aldı
Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Silahlı saldırıda Abdullah Oğuz olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Şahabettin ve Mehmet Oğuz ise sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.
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