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        Adana'da devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:41
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        Adana'da devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı.

        Çukur Mahallesi'nde E.Ç. idaresindeki 01 DUK 178 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan şoför ile 8 öğrenci sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra yaralanan öğrencilerden 6'sı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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