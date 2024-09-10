Adana'da devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı.
Çukur Mahallesi'nde E.Ç. idaresindeki 01 DUK 178 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan şoför ile 8 öğrenci sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha sonra yaralanan öğrencilerden 6'sı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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