Adana'da tarım işçilerinin çadırlarında çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda çıkan yangın söndürüldü.
Çağırkanlı Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken bu sırada yangın 2 çadıra daha sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çadırlar ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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