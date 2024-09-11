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        Adana'da tarım işçilerinin çadırlarında çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 08:38 Güncelleme: 11.09.2024 - 08:38
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        Adana'da tarım işçilerinin çadırlarında çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda çıkan yangın söndürüldü.

        Çağırkanlı Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken bu sırada yangın 2 çadıra daha sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çadırlar ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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