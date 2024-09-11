Adana'da tırmanarak girdikleri evden 7 bin 500 lira çalan 2 zanlı tutuklandı

Zanlıların eve tırmanarak girmesi ve bir süre sonra aynı yerden inip uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüpheliler, Umut P. (19) ve Ü.M. (17) saklandıkları ikamete yapılan baskınla yakalandı.

Ekipler, bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, 2 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Emek Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katına balkon ve pencere korkuluklarına tırmanarak giren 2 kişi, yatak odasındaki 7 bin 500 lirayı alıp kaçtı.

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