Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tırmanarak girdikleri evden 7 bin 500 lira çalan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki eve tırmanarak girip 7 bin 500 lira çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tırmanarak girdikleri evden 7 bin 500 lira çalan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki eve tırmanarak girip 7 bin 500 lira çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Emek Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katına balkon ve pencere korkuluklarına tırmanarak giren 2 kişi, yatak odasındaki 7 bin 500 lirayı alıp kaçtı.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, 2 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

        Şüpheliler, Umut P. (19) ve Ü.M. (17) saklandıkları ikamete yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyete götürülen zanlıların, evden çaldıkları parayı harcadıklarını söylediği iddia edildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlıların eve tırmanarak girmesi ve bir süre sonra aynı yerden inip uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Eygi'nin 'kazayla' vurulduğunu söyledi
        Eygi'nin 'kazayla' vurulduğunu söyledi
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı

        Benzer Haberler

        Adana'da tarım işçilerinin çadırlarında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da tarım işçilerinin çadırlarında çıkan yangın söndürüldü
        'Kaydın yok' diyen doktora elektrikli çaydanlıkla saldırıp, ağır yaraladı
        'Kaydın yok' diyen doktora elektrikli çaydanlıkla saldırıp, ağır yaraladı
        Adana'da doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
        Adana'da doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
        Adana'da devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen okul servisindeki 9 kişi yaralandı
        Adana'da kamyona çarpmamak için manevra yapan öğrenci servisi devrildi: 9 y...
        Adana'da kamyona çarpmamak için manevra yapan öğrenci servisi devrildi: 9 y...
        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürü hakim karşısında
        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürü hakim karşısında