Adana'da 10 yıl önceki cinayetin hükümlüsü yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde 26 Ocak 2014’te İbrahim Abut, sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Abut, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi'nde durumundan şüphelendiği Ahmet Esen'i durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

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