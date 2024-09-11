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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:00
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Levent Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde kağıda ve poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak E.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.T, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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