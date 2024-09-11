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        Adana'da polis öğrencilerle aynı sıralarda kitap okudu

        Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:29
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        Adana'da polis öğrencilerle aynı sıralarda kitap okudu
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        Adana'da polis ekipleri öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek kitap okudu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunun kütüphanesine 250 kitap hediye etme kararı aldı.

        Okula giden polisler, her bir kitabı okulun kütüphanesindeki raflara dizdi.

        Sınıflardaki öğrencilerle de bir araya gelen polisler, yeni eğitim döneminin hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

        Daha sonra polisler sıralarda birlikte oturdukları öğrencilerle kitap okudu.

        Öğrencilerden Nehir Çağlar ve Alper Yılmaz okullarına kitap hediye edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, polislere teşekkür etti.

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