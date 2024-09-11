Adana'da polis öğrencilerle aynı sıralarda kitap okudu

Öğrencilerden Nehir Çağlar ve Alper Yılmaz okullarına kitap hediye edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, polislere teşekkür etti.

Sınıflardaki öğrencilerle de bir araya gelen polisler, yeni eğitim döneminin hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Okula giden polisler, her bir kitabı okulun kütüphanesindeki raflara dizdi.

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