EREN BOZKURT - Adana'da orman konusunda bilgilendirilen ve yangın söndürme eğitimi tatbikatla uygulamalı olarak verilen öğrencilere "Yeşil Vatan" sevgisi aşılanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü desteğiyle, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere "Yeşil Vatan" sevgisinin kazandırılması amacıyla işbirliği yapılıyor.

Bu kapsamda merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Orman İşletme Şefliği çevresindeki ormanlık alandaki ağaçlar öğrencilere tanıtıldı, onlara orman konusunda çeşitli eğitimler verildi, ardından yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği, ihbar üzerine arazözle yangın bölgesine giden öğrenciler, su hortumu kullanarak yangına müdahale etti. Öğrencilere, 10 Ağustos'ta yolcu uçuşlarına kapatılan Adana Havalimanı'nda kurulu Adana Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan insansız hava araçları ve uçaklar tanıtıldı. Öğrencilere ayrıca "Yeşil Vatan"ın önemi ekiplerce anlatıldı, yangın söndürmede kullanılan diğer teçhizatla ilgili bilgiler verildi. - "Neler yaptığımızı uygulamalı olarak gösterdik"

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünün desteğiyle öğrencilere "Yeşil Vatan" sevdasını anlatan birtakım hediyeler verdiklerini söyledi. İşletmelerinde misafir ettikleri öğrencilere kara ekiplerinin yangınla mücadelesini gösterdiklerini anlatan Etli, "Yangın ihbarı olduğu zaman neler yaptığımızı uygulamalı olarak gösterdik. Kendileri de yaparak katılım sağladılar. Amacımız uygulamalı olarak 'Yeşil Vatan' sevdalılarını arttırmak. Onlardan bize emanet olan bu vatanın sahiplerinin kendileri olduğunu tecrübe etmelerini arzu ettik." diye konuştu.

Etli, öğrencilerin eğitimden memnun kaldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana Orman Havacılık İşletme Müdürlüğünün olduğu yerde insansız hava araçlarımız var. Burada da roket üreten, teknolojik çalışma yapan gençlerimize insansız hava araçlarımızı ve elde ettiğimiz başarıyı gösterdik. Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın gönüllüsü eğitimleri var. Bu eğitimleriyle yangın gönüllüsü sayısı her geçen gün artıyor ancak biz bunu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde izcilik ve farklı kulüplerle daha da güçlendirmek istiyoruz. Özellikle bilime, sanata, teknolojiye ilgi duyan gençlerimizin Mavi Vatan'da hizmet ettikleri gibi 'Yeşil Vatan'a da teknoloji konusunda hizmet edecekler. Bu işbirliğini de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüteceğiz inşallah."

- "Ağaçların nasıl yetiştirildiğini bire bir gördüler" İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulanmaya başlandığını anımsattı. Yeni modelde bilen değil, yapabilen çocuğun öne çıktığının altını çizen Tevke, "Bunun da en güzel şekli çocuklarımızın bilfiil hayatın içinde olması. Geçmişte çocuklarımız ormanlarımıza girmiyorlardı, ağaç çeşitlerini bilmiyorlardı. Biz çocuklarımızı ormana götürdük. Çocuklarımız burada çam ağacı, meşe ağacı, sedir ağacı ve ardıç ağacı nedir bunları öğrendi. Bu ağaçların nasıl yetiştirildiğini bire bir gördüler. Devletimizin bu ormanları korumak için hangi teçhizat ve ekipman ile mücadele verdiğini birebir gördüler, tatbikatını izlediler." dedi.