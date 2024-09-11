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        Altın Koza'da Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması finalistleri belli oldu

        Adana'da bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk kez düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın finalistleri belirlendi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:05
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        Altın Koza'da Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması finalistleri belli oldu
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        Adana'da bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk kez düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın finalistleri belirlendi.​​​​​​​

        Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek festivaldeki yarışmaya 53 proje başvurdu.

        Film eleştirmeni, senarist ve senaryo danışmanı Burak Göral, yazar ve senarist Doğu Yücel ile yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu'dan oluşan ön jüri, 7 senaryoyu finalist olarak belirledi.

        "En İyi Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Ödülü" ile "Jüri Özel Ödülü" verilecek yarışmanın kazananları 28 Eylül'deki Büyük Ödül Töreni'nde açıklanacak.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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