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        Öğrenciler, astronot Gezeravcı'nın "Zıpkın" adını verdiği roketleriyle birincilik hedefliyor

        EREN BOZKURT - Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın "Zıpkın" adını koyduğu roket ile TEKNOFEST'te irtifa rekoru kırarak birinci olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:31
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        Öğrenciler, astronot Gezeravcı'nın "Zıpkın" adını verdiği roketleriyle birincilik hedefliyor
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        EREN BOZKURT - Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın "Zıpkın" adını koyduğu roket ile TEKNOFEST'te irtifa rekoru kırarak birinci olmayı hedefliyor.

        Gezeravcı'nın 9 Eylül'de ziyaret ettiği ve roketlerden birine Hava Kuvvetleri Komutanlığında ilk görev yaptığı filonun ismi olan "Zıpkın" adını verdiği Adana Çukurova Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 22 öğrenciden oluşturulan 2 takım, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "alçak irtifa" kategorisinde yarışmaya hazırlanıyor.

        Öğrenciler ve danışman öğretmenler, Gezeravcı'nın "Zıpkın'a emniyetli uçuşlar" yazarak imza attığı roket ile Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek yarışmada rekor kırarak Türkiye birincisi olmayı amaçlıyor.

        "Zıpkın"ın yanı sıra, 2 takımın hazırladığı diğer roket de aynı kategoride yarışacak.

        - "Roketimize isim verilmesi bizi çok mutlu etti"

        Teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni Mustafa Palaz, AA muhabirine, merkezlerinde ilk roket takımını 2021'de kurduklarını ve 2022'de katıldıkları TEKNOFEST yarışmasında Türkiye ikinciliği elde ettiklerini söyledi.

        Bu yıl da bilişim teknolojileri öğretmeni Agah Yıldız ile 2 ayrı roket takımı oluşturduklarını belirten Palaz, hazırladıkları 2 roketin TEKNOFEST'in "alçak irtifa" kategorisinde yer alacağını anlattı.

        Palaz, takımın tasarladığı rokete Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın "Zıpkın" adını koyduğunu belirtti.

        Gezeravcı'nın roketlerine isim vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Palaz, şöyle konuştu:

        "Bizim için çok doğal ve sürpriz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Alper Bey'in Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki ilk görev yaptığı filonun adı Zıpkın. Kendisi için çok önem arz ettiğini belirtti. Kendisi için bu kadar önemli olan bir ismi roketimize vermesi bizi çok mutlu etti. Rekor kırarak tüm Türkiye'nin kalbine ve beynine girmek istiyoruz. Rekoru kırıp, üniversitelilerin yarıştığı bir üst kulvarda liseli çocuklarımızla boy göstermek istiyoruz."

        - "Kesinlikle irtifa rekoru kırmak istiyoruz"

        12. sınıf öğrencisi Mehmet Ünal, 2022 yılında da roket takımında yer aldığını anlattı.

        İlk kez girdikleri yarışmada Türkiye ikinciliği elde ettiklerini belirten Ünal, şöyle devam etti:

        "Bu yıl da yine yarışmalara katılacağız. Sayın Alper Gezeravcı roketimize 'Zıpkın' adını koydu. Roketimizle ilgili çok güzel yorumlarda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz birinciliği almak. Kesinlikle irtifa rekoru kırmak istiyoruz. Bunu da büyük anlamda başarabileceğimizi düşünüyoruz. Daha önce deneyimlerimizle birlikte roketimizin güvenli bir şekilde yukarı çıkıp görevini icra edeceğini düşünüyoruz."

        11. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Saraç, ilk kez roket takımında yer aldığını anlattı.

        Sürecin kendileri için yorucu geçtiğini ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

        "Eminim ki emeklerimizin karşılığını alacağız. Umuyorum güzel başarılarla şehre döneceğiz. Çok değerli bir Türk evladından olan Alper Gezeravcı'dan bir övgü almak, başarılar dilemesini duymak çok gurur verici. Öncelikli hedefimiz emeğimizin karşılığını almak. Bunu da birinci olarak alabiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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