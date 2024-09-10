Adana'da doktoru darbeden şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler'i dün aralarında çıkan tartışma sırasında darbeden Seracettin D'nin (48), Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Seracettin D, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan doktorun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Seracettin D, dün Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler'i aralarında çıkan tartışma sırasında darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
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