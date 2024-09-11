Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da darbedilen doktor ve tutuklanan şüphelinin ifadelerine ulaşıldı

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın Seyhan ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli 2 ay önce de aynı hekimle tartıştığını, doktor ise hakarete uğradığını ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da darbedilen doktor ve tutuklanan şüphelinin ifadelerine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın Seyhan ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli 2 ay önce de aynı hekimle tartıştığını, doktor ise hakarete uğradığını ileri sürdü.

        Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde dün darbedilmesi üzerine tedaviye alınan doktor Can Cevher Gürler ile tutuklanan şüpheli Seracettin D'nin (48) ifadelerine ulaşıldı.

        Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam eden Can Cevher Gürler ifadesinde, "Bu olayın öncesinde de yine aynı kişi tarafından aile sağlığı merkezinde hakarete uğradım. Sağlık raporunun nasıl verileceğini anlatıp ne için istediklerini sorarak, gerekli durumu anlatmama rağmen bana saldırdı. Tartışma sırasında odamda bulunan elektrikli çaycı ile beni darbetti. Kendisine yaptığım uyarıları dikkate almadı. Seracettin D'den şikayetçiyim." beyanında bulundu.

        Tutuklu şüpheli Seracettin D. ise 10 Eylül sabah saatlerinde eşi H.D'nin Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezine sağlık raporu almak için gittiğini belirtti.

        Burada görevli doktor Can Cevher Gürler'in eşi H.D'ye sağlık raporu adı altında başka bir evrak verdiğini ileri süren Seracettin D, şunları iddia etti:

        "Eşim bu evrakı aldıktan sonra İŞKUR'a gidiyor. İŞKUR'da çalışan görevliler eşim H.D'nin getirdiği belgenin sağlık raporu olmadığını ve tekrar aile sağlığı merkezine giderek sağlık raporu alması gerektiğini söylüyorlar. Bunun üzerine ben de eşimle aile sağlığı merkezine tekrar gittim. Burada görevli doktor Can Cevher Gürler'in odasına girdik. Doktora neden sağlık raporu vermediğini sorduğumda bana 'Sana sağlık raporu vermiyorum.' dedi. Ben de bunun üzerine doktora 'Devlet bize bu hakkı vermiş, sen neden raporu vermiyorsun, vermek zorundasın.' dedim. Bunun üzerine doktor tekrar 'Ben vermiyorum.' dedi. Sonrasında doktorla hatırlamadığım bir ağız dalaşması oldu. Ardından önce kimin kime vurduğunu hatırlamadığım bir kavga çıktı. Karşılıklı birbirimizi yumrukladık. Doktor bana elektrikli çaycı ile vurdu. Ben de bu çaycının üst demlik kısmı ile doktorun neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Doktor yaralandı ve aile sağlığı merkezi çalışanları bizi ayırdı.

        Seracettin D, aile sağlığı merkezinden çıktıklarında eşinin baygınlık geçirdiğini anlatarak, "Eşim baygınlık geçirdi. Sonra polisler geldi ve beni polis merkezine götürdüler. Yaklaşık 2 ay önce yine aynı doktorla aramızda sağlık raporu ile ilgili anlaşmazlık olmuştu. Bu doktor hiçbir şekilde muayene dahi etmeden sağlık raporu vermeyeceğini söylemişti. Bugün yaşadığımızdan daha şiddetli bir ağız tartışması olmuştu aramızda. Doktor bana 'Nereye gidersen git şikayet et' demişti ancak o tartışma sırasında doktorun bir ceza almayacağı düşüncesiyle hakkında şikayette bulunmamıştım. Olay günü gerçekleşen bu olayla ilgili bana saldıran ve beni yaralayan doktor Can Cevher Gürler'den şikayetçiyim." dedi.

        - Olayın geçmişi

        Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 Eylül'de, görevli doktor Can Cevher Gürler'i aralarında çıkan tartışma sırasında darbeden Seracettin D. (48) tutuklanmıştı.

        Yaralanan Gürler ise sağlık merkezindeki diğer doktorların müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü ve Seyhan Devlet Hastanesi önünde düzenledikleri eylemle olayı kınamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Adana'da İlköğretim Haftası törenlerle kutlandı
        Adana'da İlköğretim Haftası törenlerle kutlandı
        Aile hekimini dövüp ağır yaralayan şüpheli, tutuklandı (3)
        Aile hekimini dövüp ağır yaralayan şüpheli, tutuklandı (3)
        Aile hekimini dövüp ağır yaralayan şüpheli, tutuklandı (2)
        Aile hekimini dövüp ağır yaralayan şüpheli, tutuklandı (2)
        Adana'da tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa 15 y...
        Adana'da tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa 15 y...
        Adana'da kadın ve gençler için mesleki gelişim projesi başlatıldı
        Adana'da kadın ve gençler için mesleki gelişim projesi başlatıldı
        Adana'da sağlıkçılardan aile sağlığı merkezinde görevli doktorunun darbedil...
        Adana'da sağlıkçılardan aile sağlığı merkezinde görevli doktorunun darbedil...