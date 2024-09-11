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        Adana'da 175 kilogramlık yaban domuzu avlandı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde 175 kilogramlık yaban domuzu avlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 17:53 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:13
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        Adana'da 175 kilogramlık yaban domuzu avlandı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde 175 kilogramlık yaban domuzu avlandı.

        Kırsaldaki Beydemir Mahallesi'nde ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.

        Çalışmada 175 kilogramlık yaban domuzu avlandı.

        Hasan Kasap, daha önce de ava katıldığını ancak bu ağırlıktaki domuzla ilk kez karşılaştığını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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