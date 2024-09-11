Adana'da anızdan atık deposuna sıçrayan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde anızdan belediyenin atık deposuna sıçrayan yangın söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde anızdan belediyenin atık deposuna sıçrayan yangın söndürüldü.
Yenimahalle Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait atık deposuna sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ile arazöz, iş makinesi ve polis sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık üç saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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