Adana'da cep telefonu gasbettiği öne sürülen sanığa 10 yıl 6 ay hapis
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa "yağma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa "yağma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, Kayalıbağ Mahallesi'nde sanığın, müşteki A.U'dan arkadaşını arama bahanesiyle cep telefonunu isteyip aldığını, daha sonra şarj kablosuyla müştekiye vurup olay yerinden elinde telefonla kaçtığını belirterek, Ö.K'nin "yağma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
Savunması alınan Ö.K. suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "yağma" suçundan 10 yıl 6 ay hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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