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        Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

        Adana'da 33 yıl hapis cezasıyla girdiği cezaevinden firar eden hükümlü polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:42
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        Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
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        Adana'da 33 yıl hapis cezasıyla girdiği cezaevinden firar eden hükümlü polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 33 yıl hapis cezasıyla girdiği cezaevinden 4 ay önce firar eden Musa Y'yi (40) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Ekipler yaptıkları çalışmayla firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

        Musa Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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