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        Altın Koza'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi Polonyalı yönetmen Skolimowski

        Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:53
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        Altın Koza'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi Polonyalı yönetmen Skolimowski
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        Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye verilecek.

        Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonda Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün bu yılki sahibi belirlendi.

        Ödül, sinemaya getirdiği "yenilikçi bakış" ve "sanatsal cesaretinden" dolayı Polonyalı yönetmen Skolimowski'ye verilecek.

        Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival'in ortaklığında, etkinliğin konuğu olarak Adana'ya gelecek Skolimowski, son filmi "Aİ"nin gösterimine de katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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