Altın Koza'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi Polonyalı yönetmen Skolimowski
Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye verilecek.
Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye verilecek.
Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonda Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün bu yılki sahibi belirlendi.
Ödül, sinemaya getirdiği "yenilikçi bakış" ve "sanatsal cesaretinden" dolayı Polonyalı yönetmen Skolimowski'ye verilecek.
Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival'in ortaklığında, etkinliğin konuğu olarak Adana'ya gelecek Skolimowski, son filmi "Aİ"nin gösterimine de katılacak.
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