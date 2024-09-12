Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık hakkında 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık hakkında 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan'da İzzet Sefa R'nin (21) idaresindeki araçla çarptığı motosikletli Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) öldüğü, otomobil sürücüsü Yakup Yaşar C'nin (33) yaralandığı kazayla ilgili savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık İzzet Sefa R'nin merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede oturduğu sırada arkadaşından izinsiz aldığı otomobille kafeden ayrıldığı, hız sınırlarını aşarak Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, seyir halindeki Ziyad Seleş yönetimindeki motosiklete arkadan çarptığı belirtildi.

        İzzet Sefa R. idaresindeki otomobilin Yakup Yaşar C'nin kullandığı araca da çarparak durabildiği anlatılan iddianamede, kazada Yakup Yaşar C'nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı, Ziyad Seleş'in ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

        İzzet Sefa R'nin olay günü arkadaşı E.B'den otomobilini izinsiz aldığı, sevk ve idaresindeki araçla seyir halindeki motosiklet ve başka bir otomobile alkollü bir şekilde hız sınırına uymaksızın çarptığı, bu şekilde gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı bildirilen iddianamede, sanığın "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"

        Benzer Haberler

        Adana Altın Koza'dan Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skol...
        Adana Altın Koza'dan Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skol...
        Altın Koza'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi Polonyalı yönetmen Skolimo...
        Altın Koza'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi Polonyalı yönetmen Skolimo...
        Bitkin halde bulunan zehirli koca engereği, biyolog kurtardı
        Bitkin halde bulunan zehirli koca engereği, biyolog kurtardı
        Eşinin dayısını öldürüp, başında ağladıktan sonra cesedini 3 metrelik çukur...
        Eşinin dayısını öldürüp, başında ağladıktan sonra cesedini 3 metrelik çukur...
        Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
        Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
        Uyuşturucudan hüküm giyen sanık bulunamayınca karar ilanla tebliğ edildi
        Uyuşturucudan hüküm giyen sanık bulunamayınca karar ilanla tebliğ edildi