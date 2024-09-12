Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücüye dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık hakkında 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan'da İzzet Sefa R'nin (21) idaresindeki araçla çarptığı motosikletli Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) öldüğü, otomobil sürücüsü Yakup Yaşar C'nin (33) yaralandığı kazayla ilgili savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık İzzet Sefa R'nin merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede oturduğu sırada arkadaşından izinsiz aldığı otomobille kafeden ayrıldığı, hız sınırlarını aşarak Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, seyir halindeki Ziyad Seleş yönetimindeki motosiklete arkadan çarptığı belirtildi.

İzzet Sefa R. idaresindeki otomobilin Yakup Yaşar C'nin kullandığı araca da çarparak durabildiği anlatılan iddianamede, kazada Yakup Yaşar C'nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı, Ziyad Seleş'in ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

İzzet Sefa R'nin olay günü arkadaşı E.B'den otomobilini izinsiz aldığı, sevk ve idaresindeki araçla seyir halindeki motosiklet ve başka bir otomobile alkollü bir şekilde hız sınırına uymaksızın çarptığı, bu şekilde gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı bildirilen iddianamede, sanığın "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.