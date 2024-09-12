DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden Kozan Barajı'ndaki su miktarına ilişkin açıklama:
Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü, Kozan Barajı'ndaki su miktarı sayesinde sulama sezonunda problem yaşanmayacağını bildirdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü, Kozan Barajı'ndaki su miktarı sayesinde sulama sezonunda problem yaşanmayacağını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel gazetelerde barajdaki suyun bitmek üzere olduğuna ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.
Barajın 156 milyon metreküp sulama suyu depolama kapasitesine sahip olduğu aktarılan açıklamada, 2 bin 935 hektarlık alanda 1. ve 2. ürünlerin sulamasının gerçekleştirildiği, 3. ürünlerin sulamasının ise sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"1-11 Eylül tarihlerindeki yağışların bitki suyu ihtiyacını karşılamış olması nedeniyle sulamaya geçici olarak ara verilmiştir. Sulama sezonu sona erene kadar yaklaşık 10 milyon metreküp sulama suyuna ihtiyaç duyulacağı planlanmakta olup barajda şu an itibarıyla 31 milyon metreküp su bulunmaktadır. Netice itibarıyla Kozan Barajı'ndaki mevcut suyla 2024 yılı sulama sezonunda herhangi bir problemle karşılaşılması söz konusu değildir."
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