DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden Kozan Barajı'ndaki su miktarına ilişkin açıklama:

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü, Kozan Barajı'ndaki su miktarı sayesinde sulama sezonunda problem yaşanmayacağını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel gazetelerde barajdaki suyun bitmek üzere olduğuna ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Barajın 156 milyon metreküp sulama suyu depolama kapasitesine sahip olduğu aktarılan açıklamada, 2 bin 935 hektarlık alanda 1. ve 2. ürünlerin sulamasının gerçekleştirildiği, 3. ürünlerin sulamasının ise sürdüğü ifade edildi.